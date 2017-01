Paravion, cea mai mare agentie de turism online din Romania, si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au lansat joi proiectul “Leii BVB“ prin care vor premia cu city-break-uri in orase din Europa, dar si in destinatii exotice precum Dubai sau Kenya, investitorii care au o prezenta activa pe piata de capital locala, in acest an. Valoarea premiilor se ridica la 12.000 de euro, a anuntat Paravion.

“Ne-am gandit sa facem niste pachete speciale pentru clientii corporate, si atunci a venit aceasta oportunitatea, acest proiect pentru a oferi premii oamenilor de business.(…) Impreuna cu BVB ne dorim sa fidelizam investitorii din aceasta piata, dar in acelasi timp vrem sa si incurajam intrarea pe piata a unor noi jucatori, pentru ca vorbim de investitii de cateva sute de lei”, a declarat director departamentului de Clienti Companii din cadrul Paravion, Loredana Stanciu, conform News.ro.

Valoarea unui premiu porneste de la 600 de euro (300 euro/persoana), deoarece premiul se acorda pentru doua persoane, si poate ajunge la 1.500 euro pentru o persoana in cazul vacantei in Kenya. Proiectul se va desfasura pe parcursul acestui an, in perioada februarie-decembrie, si marcheaza aniversarea a 150 de ani de existenta a mondei nationale, leul, de aceea BVB si Paravion au ales ca unul dintre premii sa fie o excursie in Kenya, “acasa la lei”.

Astfel, investitorii care au realizat cel putin o tranzactie pe luna vor putea participa la extragerile lunare in care pot castiga drept premiu un city-break intr-un oras faimos din Europa sau, in unele luni, chiar in destinatii exotice precum Dubai sau Kenya. Participarea este gratuita si se adreseaza investitorilor individuali care au minim 18 ani, care tranzactioneaza pe una din pietele Bursei de Valori Bucuresti.

Un investitor poate sa inregistreze maximum 100 de tranzactii in fiecare luna. In ceea ce priveste extragerea, 150 de tranzactii vor fi extrase aleatoriu, iar tranzactia cu cea mai mare valoare va fi declarata castigatoare. „Cand vorbim de burse de valori vorbim de bani si suntem mandri ca putem asocia brandul BVB cu impresionanta istorie a monedei nationale a Romaniei. Suntem incantati ca firmele de brokeraj vor avea prin acest proiect oportunitati suplimentare sa construiasca relatii productive cu tot mai multi clienti”, a spus directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski. In prezent, circa 15.000 de investitori sunt activi la Bursa de Valori Bucuresti, care efectueaza, in medie, o tranzactie la sase luni.

Sursa foto: Elenaburn | Dreamstime.com