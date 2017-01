”Fiindca au fost diverse speculatii in presa vis-a-vis de privatizarea pe bucati sau intr-un mod unitar, pe mine ma intereseaza un lucru: avand in vedere stadiul avansat in care am preluat procedura, ma intereseaza ca aceasta companie sa ramana, din punct de vedere structural de functionare, unitara. Ma intereseaza omogenitatea ei si ma intereseaza sa fie deservite interesele comunitatii locale, prin rezultatul privatizarii”, a spus Petrescu, in marja unui eveniment pe teme energetice, conform News.ro.

Ministrul a subliniat totodata ca, la momentul la care a preluat mandatul, exista deja un parcurs agreat de privatizare al companiei. ”Cred ca la nivel de regiune Oltchim poate juca un rol important. Sunt furnizori in competitie cu Oltchim atat in Polonia cat si in Germania. Cred ca Oltchim se poate impune. In ultima perioada, cand managementul a intrat in zona de restructurare sub protectoratul insolventei a aratat ca aceasta compania poate fi profitabila”, a adaugat ministrul Economiei.

Ministrul a sustinut ca exista investitori ”mai vechi, traditionali interesati”, dar si altii ”mai noi”, fara a oferi jurnalistilor niciun nume. ”Sa vedem daca acest nou operator, care va fi el, este interesat intr-adevar sa duca Oltchim intr-o zona de unitate de productie, sa creasca – nu doar intr-o zona speculativa la nivel regional”, a afirmat Petrescu.

Interesul se va developa din seriozitatea ofertei, considera ministrul. Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat recent ca, la inceputul acestui an ar putea fi finalizata vanzarea activelor combinatului Oltchim, ceea ce marcheaza faptul ca ”Oltchim-ul vechi moare”, insa tranzactiile vor trebui aprobate de Comisia Europeana.

”S-au facut ofertele neangajante, deci acum ar trebui companiile sa se decida, dupa ce au analizat datele, daca sunt interesate sa cumpere niste active si la ce pret. Deci sa faca niste oferte ferme”, a spus Chiritoiu, pe 19 ianuarie. In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe noua pachete de active. Planul de reorganizare al Oltchim prevede vanzarea combinatului pentru cel putin 307 milioane euro.

Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar. Companiile care vor cumpara activele Oltchim nu preiau datoriile combinatului in cadrul tranzactiei, dar nici contractele cu clientii nu sunt transferate catre cumparatori, care nu au nicio obligatie de a prelua actualii angajati, arata un document pregatit de consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL, si de administratorul judiciar BDO Business Restructuring SPRKL, intrat in posesia News.ro.

Acesta mai arata si ca nu exista nicio conditie pentru pastrarea angajatilor actuali, insa exista un bonus de evaluare in cazul in care sunt preluati o parte dintre salariati, deoarece o astfel de masura ar reduce platile compensatorii pe care le-ar avea de platit societatea Oltchim. Combinatul chimic Oltchim Ramnicu Valcea (simbol bursier OLT) a inregistrat in primele noua luni ale anului trecut un profit net de 16,1 milioane lei (3,6 milioane euro), comparativ cu pierderi de 15,7 milioane lei (3,5 milioane euro) raportate in perioada similara din 2015, arata rezultatele trimestriale publicate de companie.

