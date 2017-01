Ofertele depuse de companiile interesate pentru activele Oltchim vor fi selectate in functie de sumele obtinute de creditorii combinatului, urmand ca dupa depunerea ofertelor neangajante sa urmeze o a doua faza, de negociere cu companiile selectate, in care acestea au dreptul sa efectueze un proces de due-diligence (audit aprofundat), arata un document realizat de consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL, intrat in posesia News.ro .

Documentul le prezinta investitorilor interesati de preluarea activelor Oltchim scoase la vanzare conditiile in care se va realiza tranzactia. "invitatiile pentru faza a doua vor fi transmise doar ofertantilor ale caror oferte neangajante sunt printre cele mai economice, tinand seama de obiectivul vanzatorului pentru a selecta acele oferte (sau o combinatie de oferte) care presupun cea mai mare valoare agregata, definita ca suma maxima in numerar ce urmeaza sa fie distribuita creditorilor vanzatorului, dupa deducerea obligatiilor vanzatorului potrivit legislatiei romanesti", se arata in document.

Consultantul AT Kearney a precizat potentialilor cumparatori ai activelor Oltchim ca, potrivit contractului colectiv de munca de la nivelul Oltchim, compania trebuie sa achite plati compensatorii oricarui angajat disponibilizat. Conform legislatiei privind insolventa din Romania, aceste plati compensatorii au prioritate asupra oricaror creante ale creditorilor privati sau publici.

De aceea, companiile interesate de preluarea actuvelor Oltchim care se angajeaza sa reangajeze o parte din salariatii actuali vor primi un bonus la oferta de preluare de 5.000 euro pentru fiecare angajat actual preluat.

"Bonusul de evaluare va fi aplicat doar pentru cel mult 50% din numarul total actual de angajati ai Oltchim", arata un document al consultantului. In schimb, oferta va fi diminuata in cazul in care investitorul solicita vanzatorului - Oltchim - sa rezolve orice fel de conditiie anterioara preluarii, ce presupune un cost pentru vanzator, arata documentul obtinut de News.ro.

"in cazul suprapunerii ofertelor pentru acelasi activ / pachete de active din partea mai multor ofertanti, de exemplu in cazul ofertantilor ce depun oferte pentru mai multe active / pachete de active, diversele combinatii de oferte vor fi comparate una cu alta cu obiectivul de a identifica combinatia ce presupune cea mai mare valoare agregata", se precizeaza in document.

Dupa aceste proceduri se va stabili ce oferte se califica pentru faza a doua a procesului de vanzare a activelor Oltchim,. "in a doua runda a procesului, ofertantii din faza a doua vor primi informatii confidentiale suplimentare (de exemplu camera de date virtuala), precum si un anumit grad de acces la angajatii Oltchim de la nivelul managementului, la amplasamentul unor active individuale si la consilierii ce lucreaza la tranzactie din partea vanzatorului", precizeaza documentul.

Companiile ce depun oferte doar pentru unul sau unele dintre pachetele de active pot, in aceasta faza, sa isi focalizeze interesul in consecinta, arata consultantul. "Oferantilor selectionati pentru faza a doua li se va cere sa depun oferte angajante la finalul fazei. (...) Ofertantii trebuie sa fie constienti, totusi, ca procesul de due diligence din faza a doua este programat sa inceapa la finalul lunii ianuarie si este asteptat sa se incheie efectiv la finalul lunii februarie", precizeaza documentul.

Joi, ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, a declarat ca mai multi investitori au depus oferte pana la termenul limita de depunere a ofertelor neangajante pentru cumpararea activelor Oltchim, care a fost vineri, ora 18, fara a preciza cati sau care sunt investitorii interesati sa cumpere combinatul valcean.

”Fiindca au fost diverse speculatii in presa vis-a-vis de privatizarea pe bucati sau intr-un mod unitar, pe mine ma intereseaza un lucru: avand in vedere stadiul avansat in care am preluat procedura, ma intereseaza ca aceasta companie sa ramana, din punct de vedere structural de functionare, unitara. Ma intereseaza omogenitatea ei si ma intereseaza sa fie deservite interesele comunitatii locale, prin rezultatul privatizarii”, a spus Petrescu, in marja unui eveniment pe teme energetice.

Ministrul a sustinut ca exista investitori ”mai vechi, traditionali interesati”, dar si altii ”mai noi”, fara a oferi jurnalistilor niciun nume. ”Sa vedem daca acest nou operator, care va fi el, este interesat intr-adevar sa duca Oltchim intr-o zona de unitate de productie, sa creasca – nu doar intr-o zona speculativa la nivel regional”, a afirmat Petrescu.

Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat recent ca, la inceputul acestui an ar putea fi finalizata vanzarea activelor combinatului Oltchim, ceea ce marcheaza faptul ca ”Oltchim-ul vechi moare”, insa tranzactiile vor trebui aprobate de Comisia Europeana. ”S-au facut ofertele neangajante, deci acum ar trebui companiile sa se decida, dupa ce au analizat datele, daca sunt interesate sa cumpere niste active si la ce pret. Deci sa faca niste oferte ferme”, a spus Chiritoiu, pe 19 ianuarie.

In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe noua pachete de active. Planul de reorganizare al Oltchim prevede vanzarea combinatului pentru cel putin 307 milioane euro. Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar.

Combinatul chimic Oltchim Ramnicu Valcea (simbol bursier OLT) a inregistrat in primele noua luni ale anului trecut un profit net de 16,1 milioane lei (3,6 milioane euro), comparativ cu pierderi de 15,7 milioane lei (3,5 milioane euro) raportate in perioada similara din 2015, arata rezultatele trimestriale publicate de companie.

Sursa foto: Gabilungu | Dreamstime.com