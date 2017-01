Fondul Proprietatea (FP) a depus la ASF cererea de aprobare a unei oferte publice de cumparare a propriilor actiuni in legatura cu cel de-al saptelea program de rascumparare aprobat de actionari in octombrie 2015. FP nu a anuntat pretul oficial, insa daca oferta s-ar face la cotatiile actuale valoarea totala a achizitiilor ar ajunge la 564,4 mil. lei.

„Se anticipeaza ca detaliile complete ale ofertei, inclusiv pretul, vor fi anuntate daca si cand oferta va fi in fapt implementata si aprobarea de la ASF obtinuta , aprobare care se estimeaza sa fie primita in termen de 10 zile lucratoare, potrivit reglementarilor in vigoare”, se mentioneaza intr-un anunt publicat de Franklin Templeton, administratorul Fondul Proprietatea.

Wood&Co. a fost selectat ca intermediar pentru achizitia de actiuni, iar Goldman Sachs si Wood&Co. vor fi numiti ca dealeri manageri in legatura cu achizitia de certificate de depozit globale (GDR).

Avand in vedere intentia Fondul Proprietatea de a demara oferta publica de cumparare, executia zilnica a programului de rascumparare pe Bursa de Valori Bucuresti si pe Bursa din Londra a fost suspendata incepand cu data de 23 ianuarie 2017.

Dupa anuntul facut de companie, actiunile FP cresteau vineri cu 2% pe bursa, pana la nivelul de 0,882 lei/titlu. Actiunile Fondul Proprietatea au urcat cu 11% in acest an pe Bursa de Valori Bucuresti.

