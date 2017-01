OMV Petrom, cea mai mare companie petroliera din tara, a incheiat vineri un contract in valoare de 271,3 milioane lei (60,3 milioane euro) cu transportatorul de titei Conpet Ploiesti, pentru transportul titeiului in perioada 1 februarie-31 decembrie 2017.

Obiectul contractului il reprezinta ”prestarea serviciilor de transport titei de tara si import, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de parti”, arata un comunicat transmis de Conpet, potrivit News.ro. Plata se va face in 25 de zile de la primirea facturii, contractul avand prevazute penalitati de intarziere de 0,04%/zi.

De asemenea, OMV Petrom a incheiat in luna decembrie un contract in valoare de 25,3 milioane lei (5,6 milioane euro) cu Conpet Ploiesti, pentru transportul titeiului in luna ianuarie a acestui an. Principalii clienti ai Conpet sunt OMV Petrom, Petrotel Lukoil si Rompetrol Rafinare.

Transportatorul de titei Conpet Ploiesti, controlat de stat, a realizat anul trecut un profit net de 64,3 milioane lei (14,2 milioane euro), in crestere cu aproape 2% fata de anul precedent, in timp ce cifra de afaceri a scazut usor, pana la 380,5 milioane lei (84,5 milioane euro), arata datele preliminarii transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Conpet este transportator de titei, controlat in proportie de 58,71% de statul roman, prin Ministerul Energiei, si are circa 1.700 de salariati. Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si are o valoare de piata de 774 milioane lei (172 milioane euro).

Compania OMV Petrom este controlata de grupul austriac OMV, care detine 51% din actiuni. Ministerul Energiei are o participatie de 20,6%. Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 16,2 miliarde lei (3,6 miliarde euro).