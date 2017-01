Dupa un 2016 agitat, anul care abia a inceput nu pare a fi foarte diferit. Cosmin Marinescu, director general adjunct la Tradeville, se asteapta la un an dinamic si tumultos in piata de capital, in conditiile in care mediul geopolitic este foarte impredictibil. Aceasta a detaliat, in emisiunea Profesionistii in Investitii, care sunt asteptarile pentru 2017, ce isi doresc clientii si ce linii de business va dezvolta si consolida compania de brokeraj.