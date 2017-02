Prin intermediul acestei aplicatii, emitentii transmit in format electronic standardizat informatiile privind detaliile evenimentului corporativ. De asemenea, participantii Depozitarului Central vor primi informatiile respective in acelasi format si vor putea sa instructeze in numele clientilor lor optiunile acestora, in cazul evenimentelor corporative cu optiuni. Aplicatia poate fi accesata de catre participanti inclusiv prin intermediul retelei SWIFT, iar de catre emitenti prin internet, pe baza unui certificat digital emis de orice furnizor de servicii de certificare digitala acreditat in Romania.

„Depozitarul Central este prima institutie de acest gen din regiune care a implementat standardele europene privind evenimentele corporative. Unul dintre principalele noastre obiective este sa asigu-ram o infrastructura robusta si stabila, aliniata la standardele europene si adaptata la particularitatile pietei locale. Atingerea acestor obiective va duce Depozitarul Central in liga superioara din industria post-tranzactionare. Proiectele derulate de Depozitarul Central, printre care si acesta, sunt majore, importante, schimba principii si paradigme ale infrastructurii, avand un rol important in clasificarea Romaniei ca piata emergenta. Dupa cum s-a vazut, o mare parte din criteriile indeplinite de piata locala pentru includerea pe Watchlist Secondary Emerging de catre FTSE Russell sunt strans legate de post-trading”, a declarat Marius Moldovan, presedinte al Depozitarului Central.

Procesarea evenimentelor corporative pe baza standardelor europene imbunatateste relatia dintre societatile emitente si actionarii acestora, crescand eficienta procesului de comunicare dar si a procesarii acestora. Transmiterea informatiilor referitoare la evenimentele corporative intr-un format standardizat elimina posibilele interpretari diferite ale acestora, optimizeaza procesul operational si minimizeaza riscurile aferente.

“Finalizarea implementarii standardelor de piata europene pentru procesarea evenimentelor corporative reprezinta un proiect de importanta majora pentru Depozitarul Central dar si pentru piata de capital din Romania. Continuam sa ne imbunatatim permanent serviciile oferite si sa le aliniem la cerintele internationale, astfel incat acestea sa fie de cea mai inalta calitate si la acelasi nivel cu cele din tarile din Uniunea Europeana”, a declarat Silvia Buicanescu (foto), director general al Depozitarului Central.

Modificarile substantiale intervenite la nivelul sistemului Depozitarului Central au in vedere alinierea la prevederile cadrului de reglementare aplicabil evenimentelor corporative, care intra in vigoare incepand cu data de 01 februarie 2017.

Sursa foto: Shutterstock