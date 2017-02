„Colegii mei au spus si ei ca creste nervozitatea in randul membrilor si simpatizantilor nostri pentru ca, in opinia lor, dupa ce ordonanta a fost abrogata si protestele continua, inseamna ca asistam la altceva, de fapt un protest politic dupa alegerile care au fost desfasurate in mod corect”, a afirmat Liviu Dragnea, conform News.ro.

Chestionat ce va face daca protestele continua, liderul PSD a lansat un apel la calm. „Eu in continuare fac apel la calm, ceea ce imi era teama s-a intamplat. Aseara, un grup de oameni nemultumiti s-au strans la Palatul Cotroceni si teama mea e ca acolo va fi un bulgare de zapada. Mereu am spus ca vreau sa facem tot ce este posibil ca sa nu se escaladeze acest conflict in strada, pentru ca nu are nimeni de castigat”, a precizat liderul social-democratilor.

Presedintele Camerei Deputatilor a sustinut ca, pe langa protestatarii din Piata Victoriei, exista si romani care considera ca Guvenrul Grindeanu nu trebuie sa demisioneze. ”PSD nu poate decat sa faca apel la calm si ii asiguram in continuare pe cei care nu au iesit in strada, care ne transmit pe toate caile sa le aparam votul dn 11 decembrie. In afara de protestatarii care au iesit in Piata Victoriei, noi le respectam dreptul la opinie, mai sunt si ceilalti romani, poate nu sunt romanii domnului presedinte (Klaus Iohannis – n.r.), dar care striga si spun ca votul lor trebuie aparat, iar acest Guvern trebuie sa mearga in continuare”, a conchis Liviu Dragnea.

Sursa foto: Agerpres Foto