Proiectul sustinut si de start-up.ro include mai multe etape: nominalizarea companiilor, selectia unei liste scurte de 50 de entitati si desemnarea finala a celor 15 companii care vor intra in Liga BVB. In perioada 6 - 19 februarie, un Comitet de Nominalizare format din experti locali implicati in mod activ in comunitatea antreprenoriala si de afaceri din Romania va propune majoritatea companiilor nominalizate. In acelasi timp, Bursa de Valori Bucuresti invita toti antreprenorii si reprezentantii companiilor din Romania sa-si prezinte propriile nominalizari prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul proiectului.

Cele 15 companii ajunse in finala vor fi anuntate oficial pe 23 martie 2017 in cadrul primei editii a Bucharest Entrepreneurship Forum, organizat de Bursa de Valori Bucuresti. Un numar de 14 companii vor fi selectate de un Juriu special format din 10 experti ai pietei, printre care investitori institutionali, business angels si antreprenori, precum si profesionisti din mediul de afaceri. Juriul se va intruni intr-o sesiune speciala in data de 9 martie la Bucuresti pentru desemnarea finalistilor. Cea de-a 15-a companie va fi votata de public in perioada 23 februarie - 11 martie.

Bursa de Valori Bucuresti si partenerii sai vor ghida cele 15 companii, oferindu-le training-uri, workshop-uri, oportunitati de dezvoltare a afacerilor, pentru a impulsiona cresterea organica a companiilor. Training-urile oferite vor cuprinde mai multe arii de interes pentru companiile in crestere, printre care: branding, marketing si tehnici de vanzare, dezvoltarea de produse, consultanta in management, alternative de finantare, raportare financiara, relatia cu investitorii, procesul de listare la bursa si alte subiecte asemanatoare.

„Prin lansarea Made in Romania dorim sa aducem in centrul atentiei viitoarele stele ale economiei romanesti, si, totodata, dorim sa le ajutam sa creasca si sa le oferim oportunitati unice de dezvoltare. Acesta este un prim astfel de proiect lansat vreodata in Romania, care sustine necesitatea de a oferi training-uri de calitate si indrumare companiilor si suntem mandri ca l-am putut pregati impreuna cu partenerii nostri - Grupul Financiar Banca Transilvania, Google, Mazars si NN Group”, mentioneaza, intr-un comunicat de presa, Lucian Anghel, presedinte Bursa de Valori Bucuresti.

Sursa foto: Shutterstock