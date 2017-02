Efectele acestei perioade agitate din societatea romaneasca vor fi resimtite de toata lumea, considera Horia Gusta, director general la Certinvest. “Societatea este la un moment de cotitura, trebuie sa ne hotaram in ce directie mergem. Business-urile vor fi afectate pe termen scurt. Toata lumea se uita la televizor, vedem sute de mii de oameni in strada si nu stim ce se va intampla maine”, a declarat Gusta la emisiunea Profesionistii in Investitii.

In opinia sa, in acest moment cea mai mare problema este la guvernare, care da o lege si o modifica in cinci zile. “Asta inseamna ca atunci cand adoptam o lege, ori nu avem toate reperele, ori dam legi care favorizeaza doar anumite segmente ale populatiei. Acesta lipsa de predictibilitate care se vede acum in legislatia penala este valabila si in alte domenii, cum ar fi cea fiscala. Codul Fiscal este poate cea mai modificata lege din Romania, la un moment dat aveam 10-12 schimbari intr-un singur an. De asemenea, si in domeniul energiei regenerabile s-au facut modificari importate. Vedem schimbari dese si in legislatia ASF, o serie de modificari la norme si regulamente care se intampla des. Trebuie sa ne pregatim mai bine cand vrem sa adoptam o lege, sa intrebam toate partile implicate. Toti vrem predictibilitate”, a mai spus Horia Gusta.



Urmareste emisiunea integral pentru a afla ce planuri are Certinvest anul acesta, pe ce domenii mizeaza si care sunt perspectivele pietei.