Fondul Proprietatea (FP) a primit acordul ASF pentru desfasurarea unei oferte publice de cumparare a propriilor actiuni in legatura cu cel de-al saptelea program de rascumparare aprobat de actionari in octombrie 2015. Fondul ofera 0,91 lei/actiune, cu 2,7% peste cotatia la care titlurile FP au inchis sedinta de miercuri. Pretul oferit pentru un GDR este de 45,5 lei.

Fondul vrea sa achizitioneze astfel pana la 640 milioane de actiuni sub forma de actiuni si/sau certificate de globale de depozit (GDR) ce au la baza actiuni. In total, FP va cheltui 582,4 milioane lei pentru achizitionarea titlurilor in oferta publica.

Perioada de subscriere va fi cuprinsa intre 15 februarie 2017 si 20 martie 2017, in vreme ce alocarea se va face pro-rata.

Wood&Co. a fost selectat ca intermediar pentru achizitia de actiuni, iar Goldman Sachs si Wood&Co. vor fi numiti ca dealeri manageri in legatura cu achizitia de certificate de depozit globale (GDR).

Sursa foto: Shutterstock