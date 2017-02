Guvernul a facut primul pas in vederea infiintarii, in maximum doua luni, a unui Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), un mecanism de finantare care va identifica si materializa oportunitati de investitii cu impact in economie si care va contribui la eforturile Romaniei de obtinere a statutului de piata emergenta, a declarat joi ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, in cadrul unei conferinte de presa. Fondul va fi finantat prin participatii si dividende ale companiilor de stat, care in prezent ajung in buget, astfel ca are ca efect scoaterea unei parti din cheltuielile statului in afara bugetului.