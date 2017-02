Anul 2016 a fost unul intens pentru pietele financiare, cu multe evenimente importante care au adus volatilitati si, bineinteles, oportunitati. A fost si unul dintre cei mai buni ani pentru XTB Romania, rulajele crescand cu 50% fata de 2015 iar portofoliul de clienti cu 20-30%, a declarat Bogdan Albu, directorul general al XTB, in emisiunea Profesionistii in investitii.

Pentru ca nici 2017 nu se anunta un an linistit pe piete, Albu recomanda traderilor si investitorilor sa fie precauti si sa gandeasca in termeni de scenarii. “Este foarte important sa nu isi puna toate ouale in acelasi cos. Sa fie precauti, sa ia in calcul diverse scenarii, care se pot transforma usor in idei de tranzactionare. De asemenea, trebuie sa fie cinstiti cu ei insisi si sa se hotarasca daca vor sa faca bani din piata financiara, sunt doar in cautare de adrenalina sau de statut din aceasta activitate”, a declarat directorul general al XTB Romania.

Albu recomanda investitorilor sa se uite cu atentie catre piata americana, care poate oferi multe oportunitati in acest an, catre sectorul de stat din Romania dar si catre piata marfurilor, unde sunt evolutii interesante pe cupru.