Combinatul chimic Oltchim Ramnicu Valcea a raportat pentru anul trecut un profit net de 11,37 milioane lei (2,5 milioaner euro), dupa pierderi de 48,46 milioane lei in 2015, in timp ce cifra de afaceri a crescut cu 1,7%, la 754,8 milioane lei, arata rezultatele financiare preliminare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Ultimul an in care Oltchim a inregistrat profit din activitatea curenta a fost 2006. Cifra de afaceri realizata de combinat in anul 2015 s-a ridicat la 742,3 milioane lei. In raport se mentioneaza ca rezultatele financiare aferente anului 2015 nu includ profitul brut scriptic in suma de 2,378 miliarde lei, obtinut din anularea datoriilor, ca urmare a implementarii planului de reorganizare, conform News.ro.

”Rezultatele economico – financiare din activitatea curenta preliminate de Oltchim SA pentru anul 2016 confirma estimarile facute de societate la finele anului trecut privind inregistrarea de profit din activitatea curenta, fata de anii anteriori cand s-a inregistrat pierdere”, mentioneaza raportul. Rezultatele realizate anul trecut s-au datorat recastigarii unor piete externe si cresterii cantitatilor vandute din toate categoriile de produse finite, precum si retehnologizarilor si reparatiilor capitale efectuate la principalele instalatii tehnologice, sustine compania.

De asemenea, Oltchim si-a redus cheltuielile cu personalul dupa disponibilizarile din anul 2015. In plus, rezultatele s-au datorat si conjuncturii favorabile pe piata polioli – polieterilor in semestrul I 2016, respectiv scaderea pretului de achizitie al propilenei, influentat, la randul sau, de cotatia internationala a petrolului.

Preturile de vanzare ale produselor finite au scazut si ele, dar intr-o proportie mai mica decat preturile la materiile prime, mentioneaza societatea. ”Cu toate ca productia vanduta a crescut semnificativ din punct de vedere cantitativ, cifra de afaceri obtinuta in anul 2016, in valoare de 168 milioane euro, este aproximativ la acelasi nivel cu cea din anul 2015, din cauza preturilor de vanzare mai mici ale produselor finite, determinate de evolutia cotatiilor internationale”, se mai arata in raport. Societatea valorifica peste 73% din cifra de afaceri la export in celelalte state din UE.

In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe noua pachete de active. Planul de reorganizare al Oltchim prevede vanzarea combinatului pentru cel putin 307 milioane euro. Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar.

