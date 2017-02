Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 108,6 milioane lei (circa 24 milioane euro), in scadere cu 27% fata de castigul din anul anterior, in special ca urmare a deprecierii leului, arata situatia financiara transmisa miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

In 2015, compania obtinuse in profit net de 149,1 milioane lei. ”Diferenta intre profitul net aferent anului 2016 si cel aferent anului 2015 provine din influenta negativa a fluctuatiei cursurilor valutare (euro, dolarul american si dolarul canadian in principal), astfel ca in anul 2016 s-a inregistrat un rezultat financiar negativ, spre deosebire de anul 2015, cand s-a inregistrat un rezultat financiar pozitiv”, arata raportul companiei, conform News.ro.

Compania a realizat anul trecut o productie neta de energie din scadere la 10.388 GWh, de la 10.709 GWh in anul 2015. Veniturile din exploatare au scazut anul trecut cu 6%, la 1,68 miliarde lei, de la 1,78 miliarde lei in 2015, ca urmare a diminuarii veniturilor din vanzarea energiei electrice. Producatorul de energie subliniaza in raport ca in semestrul I al anului 2016 conducerea SNN a decis realizarea unor lucrari complexe si investitii la unitatea 1 de la Cernavoda, care se realizeaza o singura data pe durata initiala de viata a unei unitati nucleare si al caror rezultat estimate este cel putin o mentinere a factorului de capacitate ridicat si o crestere a productiei pe termen mediu intre 1,5-2%.

Pentru realizarea lucrarilor aferente acestor investitii, durata opririi planificate a reactorului 1 a fost extinsa de la durata normala de aproximativ 30 de zile la 50 de zile, ceea ce a determinat scaderea cu 3% a cantitatii de energie vanduta si implicit scaderea veniturilor aferente cu 3%.

Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii. Actionarul majoritar al companiei este statul roman, prin Ministerul Energiei, care detine o participatie de 82,49% din totalul actiunilor. Nuclearelectrica este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 1,8 miliarde lei (403 milioane euro), la ultimul pret de inchidere, de 6,02 lei/actiune.

