Fondul Proprietatea a raportat pentru 2016 un profit net de 447 milioane lei (circa 100 milioane euro), dupa pierderi de 565,1 milioane lei in 2015, pe fondul vanzarii unor participatii, in spacial a unui pachet la OMV Petrom, arata rezultatele financiare raportate miercuri de fond.

La finalul anului trecut, Fondul Proprietatea avea active de 11,4 miliarde lei, fata de 12,1 miliarde lei la finalul anului precedent. Fondul Proprietatea avea la finalul lui 2016 participatii la 45 de companii, din care 13 listate la bursa si 32 nelistate, atat societati private, multe dintre ele controlate de stat. Dividendele acordate de companii genereaza cele mai importante castiguri pentru Fond, conform News.ro.

"Veniturile brute din dividende pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 includ veniturile din dividende de la companiile din portofoliu, in principal de la Hidroelectrica SA (134,6 milioane lei), SDEE Transilvania Nord SA (28 milioane lei), CN Aeroporturi Bucuresti SA (27,4 milioane lei), SDEE Muntenia Nord SA (26,9 milioane lei), SDEE Transilvania Sud SA (26,3 milioane lei) si Electrica Furnizare SA (24,5 milioane Lei)", arata raportul anual al FP.

"Scaderea comparativ cu exercitiul financiar precedent a fost in principal determinata de decizia OMV Petrom SA de a nu distribui dividende in 2016, aceasta fiind partial compensata de dividendele mai mari primite de la alte companii din portofoliu", mai arata fondul. In octombrie 2016, Fondul Proprietatea a vandut 3,64 miliarde de actiuni detinute la OMV Petrom, cea mai mare companie petroliera din Romania, la un pret de 0,21 lei pe actiune.

Actiunile vandute reprezentau 6,4% din pachetul pe care FP il detinea la OMV Petrom, astfel ca Fondul si-a diminuat participatia la 12,56% din capitalul OMV Petrom. Fondul Proprietatea este administrat, din septembrie 2010, de catre Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, sucursala Bucuresti.

La presiunea unor fonduri speculative care au participatii importante in cadrul Fondului Proprietatea, administratorii au recurs in ultimii ani la lichidarea mai multor participatii si la diminuarea capitalului social, pentru a le aduce castiguri cat mai mari actionarilor. Fondul Proprietatea, creat in 2005 pentru a-i despagubi pe romanii care au avut proprietati confiscate de regimul comunist, este listat la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 9 miliarde lei (2 miliarde euro), la ultimul pret de inchidere, de 0,894 lei/actiune.

Sursa foto: Shutterstock/Have a nice day Photo