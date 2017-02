Compania de stat Transelectrica, un monopol al transportului de electricitate la nivel national, a raportat anul trecut un profit net de 285,5 milioane lei (63,4 milioane euro), in scadere cu 21% fata de nivelul din 2015, pe fondul reducerii incasarilor, potrivit rezultatelor anuale preliminare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

In 2015, compania obtinuse un castig net de 360,05 milioane lei. ”Profitul net a inregistrat o scadere de (...) 20,56% fata de cel inregistrat in anul 2015 (286 milioane lei de la 360 milioane lei), evolutie determinata in principal de scaderea veniturilor din serviciul de transport al energiei electrice”, arata raportul companiei, conform News.ro.

Compania a inregistrat totodata anul trecut venituri totale de 2,72 miliarde lei, in scadere cu 9% fata de nivelul din anul precedent, de 2,98 miliarde lei. In 2016, cantitatea totala de energie electrica tarifata pentru serviciile prestate pe piata de energie electrica a crescut cu 2%, la 53,52Twh, arata raportul companiei. Compania a redus cheltuielile operationale cu 7% comparativ cu 2015, la 2,36 miliarde lei. Transelectrica gestioneaza 81 de statii electrice la nivelul tarii si 8.834 km de linii electrice aeriene.

Compania administreaza si opereaza sistemul electric de transport si este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului si a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National (SEN). Transelectrica este controlata de Ministerul Economiei, care detine 58,69% din actiuni, si are o valoare de piata de 2,39 miliarde lei (531 milioane euro), la ultimul pret de inchidere, de 32,65 lei/actiune.

