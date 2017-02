Razvan Szilagyi, CEO Raiffeisen Asset Management, spune ca fiecare investitor are nevoie de o “declaratie personala de investitii”, acel profil in care fiecare isi identifica obiectivele financiare, profilul de risc si orizonturile de timp confortabile. In emisiunea Profesionistii in Investitii, acesta a explicat cat de important este ca fiecare investitor sa tina cont de acest profil in deciziile investitionale.