“Aceasta schimbare ar elibera mult din timpul pe care ministrii, in momentul de fata, il petrec, in mod voit sau nu, cu gestionarea acestor companii cu capital majoritar de stat. Mai apoi, acest fond ar trebui sa aduca mai multa transparenta asupra a ceea ce se intampla cu companiile de stat”, a mentionat Greg Konieczny.

Seful FP se asteapta ca Fondul Suveran sa se supuna acelorasi reglementari de raportare precum Fondul Proprietatea si alte fonduri inchise din Romania si sa respecte aceleasi reglementari privind piata de capital impuse de ASF.

„Acest lucru va aduce multa responsabilitate la nivelul functiei publice, dar si oportunitatea de monitorizare din partea publicului a ceea ce se intampla in companiile de stat, ceea ce nu este cazul in momentul de fata. In plus, o structura de fond ce respecta regulile de guvernanta corporativa ar fi si mai benefica pentru noi toti, intrucat un consiliu de supraveghere independent si un administrator profesionist al fondului ar trebui sa contribuie la monitorizarea evolutiei companiilor din portofoliu”, a concluzionat Greg Konieczny.

