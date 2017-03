Actiunile Snap au crescut cu 44%, in prima zi de tranzactionare la bursa din New York, investitorii grabindu-se sa cumpere cele mai atractive titluri ale unei companii din sectorul tehnologiei din ultimii trei ani, in pofida incertitudinilor legate de incetinirea cresterii numarului de utilizatori ai aplicatiei de mesagerie, conform Reuters.