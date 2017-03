Prezent la Londra in fata investitorilor straini, Ovidiu Agliceru, fost inginer electronist Hidroelectrica, in prezent directorul general al celei mai profitabile companii din Romania, pare mai degraba preocupat de functionarea societatii decat de sirul de intrebari ale strainilor care vor urma in cadrul intalnirilor fata in fata pe care le va avea cu acestia. Agliceru spune ca toate procedurile necesare listarii pe bursa, care depind de conducerea executiva a companiei, au fost finalizate, Hidroelectrica fiind gata de IPO imediat ce Guvernul va lua ultimele decizii necesare.

Wall-Street.ro: Cat de fezabila mai este listarea pe Bursa de Valori Bucuresti a Hidroelectrica in 2017 avand in vedere recentele amanari?

Ovidiu Agliceru: Noi am pregatit tot ce ni s-a cerut; am avut termen 15 septembrie 2016 de la vechiul Guvern si am livrat. Suntem pregatiti de listare, insa ultimii pasi nu mai depind acum de conducerea executiva.

Suntem o carte deschisa, sa vina oricine la Hidroelectrica atunci cand este nevoie si le aratam acte, contracte, tot ce este nevoie; aici nu este nimeni “la furat”, vorbesc foarte serios, nu glumesc. (...) Mai multa transparenta decat in insolventa nu a fost niciodata la Hidroelectrica

WS: Fondul Proprietatea a sugerat recent ca Hidroelectrica ar trebui sa distribuie, inainte de IPO, o buna parte din lichiditatile de 1,7 mld. lei pe care compania le avea in conturi la finalul anului 2016. In ce masura ar fi afectata activitatea Hidroelectrica daca ati fi fortati sa faceti acest lucru? Ati fi de acord cu o asemenea masura?

Ovidiu Agliceru: Ce se intampla cu acesti bani este o decizie strict a proprietarilor, a statului si a FP. Continuarea investitiilor rentabile ale Hidroelectrica nu ar fi afectata in niciun fel daca s-ar lua decizia de distributie a lichiditatilor. Investitiile oricum de obicei se fac pe credit, iar Hidroelectrica, la pozitia pe care o are astazi, poate lua 1 miliard euro credit fara probleme si in conditii avantajoase. Hidroelectrica din propriile incasari are un potential foarte ridicat. O continuare a investitiilor rentabile nu este o problema pentru companie in niciuna din situatii.

Cititi interviul complet in Wall-Street PRO

Sursa foto: Agerpres