Astfel, din profitul net statutar de 7,5 milioane lei realizat anul trecut, BVB propune distribuirea unor dividende totale de 7,06 milioane lei, iar restul va merge in rezerva legala, potrivit News.ro. Dividendul brut aferent acestei sume ajunge la 0,92028 lei per actiune.

Actionarii vor mai discuta in adunarea din 12 aprilie despre remuneratia administratorilor Bursei pentru acest an, de 3.700 lei net lunar/membru, precum si despre limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale acestora. Ordinea de zi prevede si aprobarea formei finale a fuziunii prin absorbtie dintre Bursa de Valori Bucuresti cu cea din Sibiu. Pentru a prelua Sibex Sibiu, Bursa trebuie sa emita 401.401 actiuni noi, in valoare nominala de 10 lei, valoarea capitalului social urmand sa fie majorata de la 76,74 milioane lei la 80,75 milioane lei.

"Actionarii Sibex vor primi un numar intreg de actiuni in societate conform ratei de schimb indicata in Proiectul de fuziune, aplicata la numarul de actiuni pe care le detin in Sibex la data de inregistrare a hotararii de aprobare a fuziunii, si dupa rotunjire in jos, iar Consiliul Bursei va stabili valoarea finala a majorarii de capital social, conform celor indicate in Proiectul de fuziune, inclusiv prin anularea acelor actiuni ale BVB care ar fi fost alocate in contul actiunilor Sibex pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990 si prin anularea acelor actiuni emise de BVB si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor Sibex", mai arata raportul.

De asemenea, actionarii trebuie sa aprobe rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in urmatoarele conditii: "maximum 114.285 actiuni (reprezentand maximum 1,49% din capitalul social), la pretul minim de 18 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre 35 lei per actiune si valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare".

Valoarea agregata a programului de rascumparare este pana la 4 milioane de lei. "Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei", arata documentul. Actionarii trebuie sa aprobe si implementarea unui program de alocare a actiunilor proprii detinute de Bursa catre salariatii si directorii BVB, precum si catre membrii Consiliului Bursei.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un profit net de 7,87 milioane lei, in crestere cu 19% fata de profitul anului 2015, de 6,6 milioane lei, in timp ce marja neta a crescut la 25%, de la 22% in 2015, arata rezultatele financiare consolidate preliminare.

Veniturile operationale ale grupului s-au situat anul trecut cu 3,6% peste valoarea inregistrata in perioada similara a anului 2015, la un nivel de 31,93 milioane lei. La sfarsitul anului 2016, activele totale ale Grupului BVB erau de 173,08 milioane lei, in scadere fata de inceputul anului.

