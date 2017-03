Indicele BET va reflecta astfel evolutia celor mai tranzactionate 12 companii, iar BET-TR include cele mai lichide 12 actiuni si dividendele distribuite actionarilor acestor companii.

“Aceasta modificare este rezultatul eforturilor de modernizare intreprinse de BVB cu privire la indicii reprezentativi ai pietei locale, adoptate la sfarsitul anului trecut, insotite de indeplinirea de catre companiile eligibile a standardelor calitative si cantitative impuse de BVB”, a declarat directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski.

La randul sau, presedintele BVB, Lucian Anghel, precizeaza ca terenul pentru cresterea numarului de companii incluse in indici a fost pregatit inca de anul trecut, cand a fost introdus un nou BET cu componenta variabila, alaturi de o lista revizuita a companiilor eligibile. Totodata, a avut loc cel mai mare IPO a unei companii private.

Ponderile simbolurilor din componenta indicilor vor fi determinate pe baza numarului de actiuni si a preturilor de inchidere inregistrate la finalul sedintei de tranzactionare din data de 10 martie.

Noile structuri ale indicilor BVB vor fi anuntate la finalul zilei de 10 martie si vor intra in vigoare incepand cu sedinta de tranzactionare din data de 20 martie. Membrii Comisiei Indicilor sunt: Lucian-Claudiu Anghel (presedinte) si Ludwik Sobolewski, Bogdan Campianu, Mihai Lazar si Dorin Alexandru Badea (membri).

Conpet este transportator de titei, controlat in proportie de 58,71% de statul roman, prin Ministerul Energiei, si are circa 1.700 de salariati. Compania transporta prin conducte si pe calea ferata titei intern si din import, gazolina, condensat si etan lichid catre rafinariile din Romania.

Scoietatea a realizat anul trecut un profit net de 64,3 milioane lei (14,2 milioane euro), in crestere cu aproape 2% fata de anul precedent, in timp ce afacerile au scazut usor, la 380,5 milioane lei (84,5 milioane euro).

Conpet are o valoare de piata de 829,39 milioane lei (183 milioane euro), la ultimul pret de inchidere, de 95,8 lei/actiune.

MedLife s-a listat in decembrie la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prin vanzarea a 8,84 milioane de titluri, ceea ce reprezinta 44% din pachetul total de actiuni ale companiei, mutare prin care V4C Eastern Europe Holding a iesit din actionariat. Acesta a fost in T4 2016 cel mai mare IPO a unei companii private la Bursa de Valori Bucuresti.

Pachetul majoritat al companiei MedLife este detinut de familia Marcu. Reteaua de servicii medicale private a inregistrat anul trecut pierderi de 1,66 milioane lei, la o cifra de afaceri in crestere cu 29%, pana la 503 milioane lei.

In 2016, societatea a achizitionat 100% din actiunile Prima Medical, 60% din actiunile Stem Cells Bank, 100% din actiunile Diamed Center, 60% din actiunile Dent Estet si 90% din actiunile CM Panduri.

MedLife are o capitalizare de 572,6 milioane lei, la ultima valoare de tranzactionare a actiunilor, de 28,5 lei/titlu. Indicele BET a ajuns vineri la cel mai mare nivel din ianuarie 2008 pana in prezent, in contextul in care valoarea medie zilnica de tranzactionare a depasit pragul de 9 milioane de euro, dar se situeaza inca sub nivelul maxim atins in noiembrie 2007.

Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate la BVB a fost de 153 miliarde lei la finalul lunii februarie 2017, din care capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a fost de 84 de miliarde lei.