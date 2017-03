Cele mai tranzactionate actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, incluse in indicele principal BET, au inregistrat cresteri de 13% in 2017, Romania clasandu-se astfel pe locul al saselea in topul celor mai mari 50 economii ale lumii, dupa tari ca Argentina, Polonia sau Brazilia.

Cele mai mari burse din lume au urcat si ele, insa intr-un un ritm mai lent. Conform datelor Morgan Stanley Capital International (MSCI), bursele din intreaga lume au urcat, in medie, cu 6% in primele doua luni din 2017.

„Daca ne uitam la toate tarile si luam in calcul marimea economiilor lor, doar cinci alte state sunt inaintea noastra in lume in ceea ce priveste ritmul de crestere. In cate domenii v-ati astepta sa vedeti Romania in Top 10 in lume? Acum, Romania este a sasea in ceea ce priveste cele mai mari cresteri inregistrate in randul pietelor de capital din lume si ocupa locul al treilea la nivelul Uniunii Europene. Mai mult decat atat, bursa din Romania se numara printre putinele din intreaga lume care da dovada de constanta in ceea ce priveste evaluarea activelor, fiind de asemenea pe plus daca ne uitam la rezultatele din ultimii trei ani”, mentioneaza, intr-un comunicat de presa, Ludwik Sobolewski, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

2017 12 luni 36 luni Kazakhstan 29,9% 55,2% -13,3% Argentina 23,1% 13,7% 17,7% Ucraina 20,2% 43,3% -18% Polonia 19,2% 20% -12,5% Brazilia 15,2% 84,3% -1,9% Romania 13% 22,1% 2,8%

Romania ramane atractiva si pe baza indicatorilor de profitabilitate ai companiilor. Daca actiunile tranzactionate pe Bursa din New York sunt evaluate la de 22 ori profitul net (PER), conform Bloomberg, companiile romanesti incluse in BET erau evaluate la de 13 ori profitul net, ceea ce inseamna ca investitia in companiile romanesti se recupereaza in medie cu 9 ani mai repede fata de piata americana.

Sursa foto: Shutterstock