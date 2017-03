Un numar de sase companii de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au anuntat deja propunerile de dividende si distributii de numerar pe care vor sa le faca in acest an, actionarii acestora urmand sa incaseze in total 1,08 miliarde lei. Randamentul mediu este in prezent de 6,3%, in conditiile in care Banca Transilvania si “perlele” statului din sectorul energetic, unde asteptarile privind dividendele sunt cele mai mari, nu au anuntat inca ce distributii vor sa realizeze.