2017 este un an de rascruce pentru piata de capital romaneasca, fiind anul in care una dintre marile agentii de rating ar putea sa ne promoveze la statutul de piata emergenta. Un vis implinit, ar spune cei mai idealisti. Multa presiune si multe lucruri de facut, ar spune cei mai realisti. In goana pietei dupa acest statut mult visat, consideram ca este important sa nu uitam un element esential pentru o dezvoltare sanatoasa a pietei de capital: ce isi doresc investitorii.

Participa GRATUIT la The New Market, evenimentul traditional al wall-street.ro dedicat pietei de capital, marti, 14 martie. INSCRIE-TE AICI.

Pe 14 martie, la traditionala conferinta dedicata pietei de capital – The New Market, vom dezbate cu cei mai importanti actori ai pietei de capital cum se vede bursa locala in contextul viitorului posibil statut de piata emergenta, ce ar mai fi de facut, cat de mare este nevoia listarilor de stat si ce isi doresc investitorii sa vada in piata.

O abordare interesanta vine de la BERD, invitatii speciali ai evenimentului, care vor expune un punct de vedere extrem de relevant al unei institutii internationale, interesata si chiar activa pe piata, al carei feedback ar trebui sa fie un punct de referinta.

De asemenea, reprezentantii Citi Romania, Franklin Templeton si SIF Banat Crisana vor prezenta perspectivele proprii asupra pietei de capital in 2017 iar Intercapital va expune cum se vede bursa prin ochii investitorilor locali. La dezbatere vor participa si reprezentanti ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si, de asemenea, oficiali din administratia centrala.

Vom transa subiecte de actualitate precum:

• Statutul de piata emergenta, sabia cu doua taisuri

• Cine poate sa calce pedala de acceleratie a dezvoltarii bursei?

• Cum vad investitorii piata locala de capital?

Evenimentul The New Market este un concept nou al Forumului Pietei de Capital, care are deja un istoric de sase editii. In 2016, dupa 20 de ani de piata de capital in Romania, propunem o abordare inedita si exclusiva in care vom genera solutii pentru dezvoltarea reala a pietei.

The New Market 2017 este organizat in parteneriat cu Citi Romania, Franklin Templeton, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia.