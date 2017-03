Conducerea Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier la Marea Neagra controlat de stat, propune spre aprobare in adunarea generala a actionarilor, in sedinta din 26 aprilie, acordarea de dividende actionarilor in valoare de 14,22 milioane lei, reprezentand 84% din profitulnet obtinut anul trecut, de 17 milioane lei, potrivit unui raport transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Dividendul in valoare de 0.0244 lei/actiune reprezinta echivalentul unui randament de 13%, avand in vedere cotatiile titlurilor OIL de vineri.