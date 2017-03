Conducerea companiei Electrica, care detine trei din cele opt distributii regionale de electricitate din Romania, va propune in adunarea generala a actionarilor (AGA) din 27 aprilie distribuirea unui dividend brut in valoare de 0,7415 lei pe actiune din profitul obtinut anul trecut. Capitalul social al Electrica este impartit in 345.939.929 de actiuni, ceea ce inseamna ca directorii companiei propun alocarea, pentru dividende, a unei sume de 256,5 milioane lei, in conditiile in care compania a anuntat pentru 2016 un profit net de doar 239,4 milioane lei.

Raportarea dividendelor acordate de compania Electrica din profitul pe 2016 s-a realizat pe baza profitului net publicat in data de 11 februarie, in cadrul rezultatelor preliminare neauditate, singurele disponibile la ora difuzarii acestei stiri.

In urma listarii companiei la bursa, in 2014, statul nu mai este actionar majoritar, iar in consiliul de administratie mai detine doar trei din sapte locuri. Totusi, statul, prin Ministerul Energiei, ramane cel mai mare actionar, cu o detinere de 48,78%, conform News.ro.

"Societatea energetica Electrica informeaza ca in sedinta din 9 martie, Consiliul de Administratie al companiei a avizat, in vederea inaintarii spre aprobare catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din 27/28 aprilie, propunerea de a distribui dividend brut in valoare de 0,7415 lei pe actiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016", arata un raport transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB), semnat de directorul general al Electrica, Dan Catalin Stancu.

In 27 ianuarie, Guvernul a aprobat un Memorandum prin care companiile controlate de stat si regiile autonome sunt obligate sa transfere la bugetul de stat cel putin 90% din profitul net realizat anul trecut.

Totusi, cel putin teoretic, Guvernul nu poate impune respectarea masurii companiilor la care are participatii sub 50%, deoarece actionarii privati detin cele mai multe actiuni.

Electrica (simbol bursier EL) avut anul trecut un profit net de 239,2 milioane lei (53,15 milioane euro), mai mic cu peste 20% fata de cel inregistrat in anul 2015, de 300,9 milioane lei, arata rezultatele preliminare publicate in 11 februarie.

Electrica are o valoare de piata de 4,75 miliarde lei (1,05 miliarde euro), la ultimul pret de inchidere al sedintei bursiere, de 13,74 lei/actiune.

Sursa foto: ASE / Shutterstock