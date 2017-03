Inceputul de an a adus o continuare a volatilitatilor de anul trecut si poate fi caracterizat drept o perioada de acomodare a pietelor la noua presedintie a SUA dar si de pregatire a valului de alegeri din Europa, care vor face din acest an unul cel putin interesant, a declarat Silvia Gabor, analist XTB Romania, la emisiunea Profesionistii in Investitii.