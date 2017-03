Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vrea sa introduca un amendament, in proiectul legii care reglementeaza piata asigurarilor auto obligatorii RCA, prin care asiguratorii cu portofolii mai putin riscante sa accepte clienti cu risc ridicat la tarife caculate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), a declarat prim-vicepresedintele ASF, Cornel Coca Constantinescu, in cadrul discutiilor din Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor.

ASF a anuntat luni un pachet de actiuni pentru stabilizarea pietei RCA, dupa expirarea perioadei de plafonare a tarifelor, in data 18 mai. Una dintre aceste masuri vizeaza stabilirea unui tarif de referinta, care va fi calculat de BAAR, in cazul clientilor cu risc ridicat care primesc oferte prea scumpe de la asiguratori, a sustinut Cornel Coca Constantinescu, potrivit News.ro.

"Daca un client primeste un tarif mai mare decat tariful de referinta, respectivul va sti ca se afla peste un prag, va merge si va solicita de la alti doi asiguratori. Daca si cele doua firme vor oferi un tarif peste acel prag, va merge la BAAR, care va calcula un tarif de referinta, in functie de categoria de riscul clientului, dar care va fi sub cele oferite de firme”, a declarat Cornel Coca Constantinescu.

Apoi, BAAR va repartiza acel asigurat unui asigurator cu un portofoliu de polite cu un risc mai scazut, in functie de cota de piata a acestuia. Potrivit reprezentantului ASF, este firesc ca o firma care are un portofoliu cu un risc scazut sa aiba si clienti cu un profil de risc mai ridicat, in vederea impartirii mai omogene a riscului la nivelul pietei.

Guvernul a aprobat anul trecut, la presiunile patronatelor din transportul rutier, o Ordonanta de Urgenta (OUG) care impune inghetarea preturilor RCA pentru sase luni, prin fixarea unor preturi maxime de catre ASF. Perioada de plafonare a inceput in 18 noiembrie 2016 si va expira in 18 mai.

ASF are in vedere masuri de stabilizare a pietei precum stabilirea tarifelor de referinta, introducerea in legislatie a conceptului „client cu risc ridicat”, elaborarea unor ghiduri cu privire la relatia asiguratorilor/intermediarilor cu consumatorii, precum si derularea unor activitati sustinute de informare publica si de educatie financiara pe tema politelor RCA.

