Mandatul de CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pe care Ludwik Sobolewski l-a obtinut in 2013, expira in luna august, actionarii urmand sa decida anul acesta daca ii vor oferi polonezului un nou contract. Chiar daca nu toti actionarii BVB sunt multumiti de cifrele cu care piata romaneasca se poate lauda in ultimii ani, Sobolewski are sanse ridicate sa primeasca o prelungire a mandatului.

Reprezentantii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), unul dintre principalii actionari ai BVB, cu o detinere de aproximativ 5%, spun ca nu au luat inca o decizie cu privire la acest aspect, insa cel mai probabil vor vota in functie de un acord comun cu ceilalti actionari importanti ai bursei.

“In principiu vom ajunge la un acord in functie de ce va dori si majoritatea actionarilor; cea mai mare detinere in cadrul BVB ajunge la aproape 9%, asa ca nu cred ca un anumit investitor indiviual va decide soarta CEO-ului. Indiferent daca Ludwik Sobolewski ramane sau nu in functie, acest proces de reformare al pietei trebuie continuat, lucru care nu va fi clar pana cand nu ne apropiem de acea data (n.red. a expirarii mandatului lui Sobolewski)”, a raspuns Jim Turnbull, senior manager capital markets development in cadrul BERD, atunci cand a fost intrebat daca institutia pe care o reprezinta il sustine in continuare pe directorul general al BVB.

Dupa schimbarea legislatiei in 2014, investitorii pot detine cel mult 20% din titlurile Bursei de Valori Bucuresti. In prezent, cel mai important actionar al BVB este grupul NN (fost ING), care a ajuns sa controleze 8,67% din bursa locala. Ceilalti actionari sunt casele de brokeraj locale, prezente in actionariat inca de la infiintarea BVB, precum si investitori institutionali romani si straini, precum fondurile de pensii sau cele de investitii.

“Ca participant in piata, cred ca este o eroare sa asociem o persoana cu o institutie. Ludwik Sobolewski nu este Bursa de Valori Bucuresti, asa cum nici Cristian Agalopol nu este Citi", spune Cristian Agalopol, director executiv – departament piete de capital Citi Romania si Bulgaria.

