Indicele Stoxx Europe 600 este in urcare cu 0,6%, la cel mai ridicat nivel de dupa decembrie 2015.

Bursele au crescut la nivel mondial dupa ce Fed a remarcat soliditatea economiei americane, afirmand ca intentioneaza sa continue politica monetara relaxata pentru o perioada de timp.

Indicele olandez AEX a urcat cu 0,9% si se indreapta spre cel mai ridicat nivel consemnat la inchiderea bursei dupa decembrie 2007.

Investitorii au fost preocupati de incertitudinile politice in acest an, in conditiile in care si in Franta vor avea loc alegeri prezidentiale, in aprilie si mai.

Intre cele mai active actiuni se afla cele ale Lufthansa, care au crescut cu 5,5%. Operatorul aerian german a anuntat ca veniturile din 2017 vor fi semnificativ mai mari fata de cele din 2016.

Actiunile Renault au scazut cu 4,8%, dupa ce presa franceza a relatat ca autoritatea de reglementare a sectorului auto a constatat ca producatorul de automobile a inselat clientii in privinta emisiilor poluante ale vehiculelor, iar conducerea a fost implicata.

Renault sustine ca nu a incalcat standardele europene sau nationale referitoare la emisii si ca automobilele sale nu sunt echipate cu softuri ilegale.

Indicele londonez FTSE 100 este in crestere cu 0,9%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,1%, iar CAC 40 cu 0,92%. Indicele italian FTSE MIB avanseaza cu 1,65%, iar IBEX 35 al bursei din Madrid cu 1,68%.

Sursa foto: Shutterstock