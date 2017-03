Romanii sunt atrasi de ideea de investitii iar rata de economisire si crestere a portofoliilor este foarte mare, chiar peste asteptari, spune Razvan Furtuna, head of private banking la BCR. “Pietele financiare sunt sub impactul politicilor monetare iar oamenii devin mult mai atenti in a-si planifica viitorul. Lucrurile se indreapta spre o zona asemanatoare cu ce se intampla in vestul Europei. Desigur, nu trebuie sa uitam ca suntem parte dintr-o economie inca mica iar averea medie este inca redusa la noi”, a declarat Razvan Furtuna, la emisiunea Profesionistii in Investitii.