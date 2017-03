Din ce in ce mai multi romani isi transforma economiile in investitii, dar daca inca ar avea posibilitatea, acestia ar alege tot un depozit bancar la termen cu dobanda 10% pe an, a declarat Razvan Furtuna, seful diviziei de private banking a BCR, in cadrul emisiunii Profesionistii in Investitii.

"Care este cel mai atractiv produs financiar pentru clienti in momentul de fata? Depozitul la termen cu dobanda 10%! Glumesc, desigur. Fiecare client are povestea sa, iar totul depinde de obiectivele acestuia. De exemplu, in momentul de fata putem sa discutam despre oportunitatea de a investi in obligatiuni sau in fonduri mutuale cu gestiune activa sau pasiva. Daca ne uitam la portofoliul nostru, avem cam 74% din activele in gestiune indreptate spre investitii. Dintre acestea, peste jumatate au o componenta cu venit fix, asa cum sunt obligatiunile", mentioneaza Razvan Furtuna.

Serviciile de private banking sunt oferite de bancile locale clientilor cu venituri ridicate si care in general au economii de cel putin 100.000 euro. De asemenea, principalele banci din Romania isi concentreaza acest tip de servicii in orasele de mari dimensiuni din tara, precum Bucuresti, Cluj-Napoca sau Timisoara.

"Istoria ultimilor cinci ani a aratat ca tot mai multe persoane fizice au dorinta de a invata si sunt interesate si de alte solutii de investitie decat cele traditionale cu care s-au obisnuit. In medie, cea mai mare parte a clientilor nostri se afla in zona profilului de risc echilibrat", spune directorul de private banking al BCR.

Potrivit estimarilor acestuia, valoarea totala a pietei de private banking din Romania ajunge la circa 7 mld. euro, din care BCR detine portofolii de 1,4 - 1,5 mld. euro. BCR are in prezent circa 3.000 de clienti de private banking.

"In momentul de fata 20% din portofoliul clientilor BCR de private banking reprezinta plasamente in pietele financiare externe. (...) Rata de crestere a investitiilor, dar si cea de economisire, este mare in Romania, in conditiile in care pietele financiare sunt sub impactul dobanzilor scazute ce vin ca rezultat al politicilor monetare. Cred ca ne indreptam spre o zona (n.red. a investitiilor) apropiata de vestul Europei, insa trebuie sa recunoastem ca desi facem parte dintr-o economie in crestere, nivelul de incredere si averea medie in Romania este foarte scazuta", a declarat Razvan Furtuna.

Marile banci din Romania ofera in prezent dobanzi care ajung in cele mai bune cazuri la 1% pentru depozitele la termen de un an, in vreme ce, in 2009, acestea ajungeau sa depaseasca 12%.