Adoptarea monedei euro de catre Romania presupune constientizarea faptului ca nu este doar un fenomen monetar si ca inseamna ca tara noastra trebuie sa fie parte din zona euro si la nivel de reforme in educatie, sanatate, infrastructura si alte domenii, considera Valentin Lazea, economistul sef al BNR.

“Adoptarea euro inseamna a alerga la un maraton, nu la o cursa de 100 de metri. Am observat ca noi, romanii, avem o problema psihologica, facem eforturi pentru a ajunge la o tinta, apoi ne relaxam. De aceasta data, trebuie sa contiuam acest efort de a ne califica la zona euro si inainte si dupa. Daca nu continuam eforturile, vom pati precum Italia, Spania, Grecia sau alte tari care s-au relaxat dupa ce au adoptat eurp. Asadar, ce trebuie facut nu este doar de la un punct la altul, este pentru totdeauna. Probabil aceasta idee nu convine nici clasei politice, nici populatiei”, a declarat Valentin Lazea, in emisiunea Profesionistii in Investitii.

Din punctul sau de vedere, in 6-7 ani de munca asidua s-ar pute face reformele structurale necesare pentru aderare si s-ar putea ajunge la un nivel al PIB pe cap de locuitor de 70% din media UE, la paritatea puterii de cumparare.