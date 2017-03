Curtea de Apel Bucuresti a adoptat joi decizia prin care pune capat litigiilor incepute in timpul procedurii de insolventa pentru Hidroelectrica, eliminand astfel ultimul impediment in calea listarii companiei pe bursa. Ca urmare a acestei hotarari, Greg Konieczny, managerul Fondul Proprietatea (FP), se asteapta ca Ministerul Energiei sa numeasca noii membri ai Consiliului de Supraveghere Hidroelectrica in AGA programata pentru 19 aprilie 2017.