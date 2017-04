La Adunarea Generala de marti, actualul director general Tudor Ciurezu a fost votat de 92% dintre actionari, reusind astfel sa pastreze sefia SIF Oltenia. Ceilalti candidati care vor intra in Consiliu sunt Cristian Busu (70% din voturi), Radu Anina (56%), Radu Hanga (55,8%), Ana Bobirca (53,7%), Nicolae Stoian (53%) si Carmen Popa (51,6%).

Radu Hanga este director executiv, strategie – coordonare grup Banca Transilvania si presedintele Asociatiei Administratorilor de Fonduri, in vreme ce Ana Bobirca este chief investment officer in cadrul Central European Financial Services, companie controlata de familia Pogonaru.

Pe lista candidatilor pentru un loc in board-ul SIF Oltenia s-au aflat si Gabriel Cretu, fondator Adwisers IFN, precum si fostul sef al Unicredit CAIB Romania Liviu Giugiumica.

