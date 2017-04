„BVB sustine necesitatea unei viziuni nationale asupra unui aspect cu impact major in viata fiecarui cetatean. Nu banii putini sunt problema Romaniei, ci directia si masura in care fiecare dintre noi alegem sa-i alocam. Romania are nevoie de o Zi Nationala a Investitiilor care poate sa schimbe in bine nu doar mentalitatile, ci si destinele a milioane de romani,” mentioneaza, intr-un comunicat de presa, Ludwik Sobolewski, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.

Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara: doar 22% din populatie are cunostinte financiare minime, conform unui studiu realizat in 2015 de Standard & Poor’s asupra educatiei financiare globale.

„Asa cum avem Prima Casa sau Prima Masina, tot asa avem nevoie si de Prima Investitie. Avem nevoie de o Zi a Investitiilor. Daca ne-am fi diversificat modul in care ne pastram banii agonisiti cu truda si am fi investit spre exemplu 100 de euro in principalele actiuni listate la BVB la inceputul anului 2012 acum am fi avut 200 de euro, adica ne-am fi dublat investitia in 5 ani. In fiecare an din ultimii cinci randamentul total al indicelui principal al pietei de actiuni a fost pe plus, in timp ce in echivalent euro cresterea totala a fost de 97% pana la finele anului 2016, aproape o dublare, in acelasi interval,” a declarat Lucian Anghel, presedintele BVB.

Sub umbrela Zilei Nationale a Investitiilor, Bursa de Valori Bucuresti va organiza in perioada 14-15 mai o serie de evenimente publice menite sa incurajeze investitiile romanilor si sa contribuie la cresterea nivelului de educatie financiara. Printre evenimentele care urmeaza sa fie organizate se numara Banii Tai Expo, eveniment ajuns anul acest la a treia editie care va fi organizat dupa un nou format de targ financiar, in cadrul unui centru comercial. Targul va include seminarii de educatie financiara si ateliere dedicate copiilor si adolescentilor. Targul va fi completat de seminarii Fluent in Finante in Bucuresti, Cluj si Iasi, lansari de carte si expozitii.

BVB lanseaza un apel public de inscriere a proiectelor inovatoare in domeniul educatiei financiare realizate in special de fundatii, asociatii sau persoane fizice. Odata acceptate, initiativele vor fi incluse in programul dedicat Zilei Nationale a Investitiilor si vor primi sprijinul Bursei de Valori Bucuresti si al partenerilor pentru cresterea gradului de educatie financiara.

Sursa foto: Agerpres