Peste un trilion de dolari au migrat in ultimul deceniu din fondurile de investitii active, care se bazeaza pe priceperea administratorilor de bani in alegerea actiunilor, in fondurile de investitii pasive, in special cele de tip ETF (exchange traded fund), care pur si simplu investesc in actiunile din componenta unui indice bursier. Recent, si brokerii romani incearca sa convinga investitorii sa isi diversifice astfel investitiile, unele firme lansand platforme dedicate ETF-urilor.