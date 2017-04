Grupul RCS&RDS avea la finalul anului trecut datorii brute in valoare totala de 772,6 mil. euro, iar veniturile companiei au ajuns la 843 mil. euro, in crestere cu 13% fata de 2015. Intr-o discutie cu investitorii ce a avut loc saptamana trecuta, Serghei Bulgac, CEO-ul RCS&RDS si CFO Digi Communications, le-a transmis acestora ca dezvoltarea infrastructurii mobile va fi principalul motor de crestere al companiei in urmatorii ani, iar din 2018 compania estimeaza ca va incepe sa ofere aceste servicii si in Ungaria.

Digi Communications NV, compania-mama a RCS&RDS, si-a anuntat in urma cu doua saptamani intentia de a se lista pe Bursa de Valori Bucuresti. Fosta Cable Communications Systems NV (inregistrata in Olanda) a devenit pe 11 aprilie 2017 Digi Communications NV, schimbarea de nume fiind luata in contextul in care compania intentioneaza sa devina rezident fiscal in Romania odata cu listarea pe bursa, au explicat oficialii Digi.

Vanzarile grupului RCS&RDS au fost de 843 mil. euro in 2016, in crestere cu 13% fata de cele de 746 mil. euro inregistrate in anul precedent. Valoarea EBITDA (profit operational inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare) a ajuns la 263,3 mil. euro (marja EBITDA 31,2%), in crestere cu 11% fata de nivelul de 237,5 mil. euro din 2015.

In ultimul trimestru din 2016, RCS&RDS si-a marit vanzarile cu 13,6% (225 mil. euro) fata de perioada similara din 2015, in vreme ce EBITDA a urcat cu 3,1% (66 mil. euro).

“In ceea ce priveste profitabilitatea, faptul ca am ajuns la ‘break-even’ pe segmentul de telefonie mobila a impulsionat cresterea EBITDA in Romania si va continua sa aiba un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare in 2017. Suntem multumiti de cresterea vanzarilor si a EBITDA, chiar daca marja a fost usor mai mica decat cea din 2015”, a mentionat Serghei Bulgac, CEO-ul RCS&RDS.

Oficialii companiei au tinut sa mentioneze ca in primul trimestru din 2017 se asteapta sa inregistreze o pierdere de aproape 7 mil. euro ca urmare a volatilitatii din piata de energie. “Situatia anormala din piata de energie de la jumatatea lunii ianuarie 2017 a fost cea care a cauzat aceasta pierdere. Totusi, incercam sa implementam anumite masuri prin care sa ne reducem expunerea fata de trading-ul de energie si fata de voltatilitatea acestei piete”, mentioneaza Bulgac.

Sursa foto: Shutterstock