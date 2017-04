Ministerul Energiei i-a revocat, prin reprezentantii sai, din calitatea de administratori pe Dumitru Chisalita, Aristotel Marius Jude, Razvan Florin Stoicescu si Aurora Negrut, ca urmare a expirarii mandatelor in cursul lunii mai 2017, arata raportul companiei transmis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit News.ro.

In locul lor au fost numiti patru administratori provizorii: Bogdan-Nicolae Stan (actualul presedinte al ANAF), Alexandru Chirila, Gheorghe - Gabriel Gheorghe si Virgil Metea, directorul general al Romgaz.

"Se stabileste durata mandatului membriilor provizorii ai consiliului de administratie de patru luni in conformitate cu prevederile art. 64 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a a intreprinderilor publice", arata raportul.

De asemenea, a fost stabilita remuneratia fixa a membrilor provizorii ai consiliului de administratie, "egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform clasificarii activitatilor din economia nationala".

Actionarii nu au aprobat insa propunerea de repartizare a profitului net aferent anului trecut si nici participarea salariatilor la profit.

Actionarii au respins, totodata, acordarea unui dividend brut pe actiune aferent exercitiului financiar 2016, in valoare de 2,49 lei/actiune.

Ministerul Energiei, nemultumit de administratorii Hidroelectrica, Nuclearelectrica si Romgaz

Conducerea Ministerului Energiei s-a aratat nemultumita de actualii membri din consiliile de supraveghere si de administratie ale Hidroelectrica, Nuclearelectrica si Romgaz. Ministerul Energiei a anuntat luna aceasta ca toate propunerile sale in consiliile de supraveghere si de administratie ale Hidroelectrica, Nuclearelectrica si Romgaz sunt provizorii, pentru o perioada de patru luni, urmand sa demareze procedurile de recrutare a unor noi membri cu mandate pline, de patru ani, in conditiile in care analiza performantelor vechilor membri arata ca prelungirea mandatelor acestora nu ar fi o solutie optima pentru companii.

Profitul net al Romgaz a scazut in 2016

Profitul net al Romgaz a scazut cu 14,2% in 2016, pana la 1,02 miliarde lei (circa 227 milioane euro), pe fondul diminuarii cifrei de afaceri cu 15,8%, activitatea producatorului fiind afectata de scaderea consumului de gaze.

Compania a realizat in 2016 investitii de 497,7 milioane lei (10 milioane euro), nivel la jumatate fata de cel atins in 2015, de 938 milioane lei.

Productia de gaze a companiei a scazut anul trecut cu 24,1%, la 4,22 miliarde metri cubi, de la 5,56 miliarde mc in 2015.

Romgaz are circa 6.200 de angajati si, alaturi de OMV Petrom, companie controlata de grupul austriac OMV, concentreaza aproape toata productia de gaze naturale a Romaniei.

Actiunile companiei se tranzactioneaza pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman, cu o participatie de 70%.

Compania are in prezent o valoare de piata de 11,8 miliarde lei (2,6 miliarde euro).