”Oferta publica initiala de vanzare de actiuni emise de Digi Communication NV e o prelungire a interesului pe care emitentii privati il manifesta pentru tranzactionare pe piata de capita romaneasca. Dupa reusita MedLife, care s-a listat in luna decembrie, avem, iata, la un interval scurt de timp un nou emitent privat care se tranzactioneaza pe BVB”, a afirmat vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Mircea Ursache, potrivit News.ro.

Digi Communications NV a lansat, vineri, o oferta publica initiala (IPO) pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), estimand ca va obtine pana la 1,218 miliarde lei din listare, in contextul in care vor fi vandute pana la 21,74 milioane de actiuni la un pret de oferta estimat a fi intre 38 lei si 56 lei pe actiune.

Oferta de retail garantata Digi (RCS&RDS), pentru persoane fizice, ce cuprinde 534.000 de actiuni si care a fost lansata vineri dimineata, a fost cumparata integral in doar o ora si jumatate.

Cand va avea loc listarea Hidroelectrica?

In ceea ce priveste listarea companiei de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, aceasta este estimata de autoritati a avea loc in acest an.

Listarea Digi Communications este o expresie a interesului din ce in ce mai mare pentru finantarea economiei pe piata de capital, astfel incat cu fiecare listare practic ponderea finantarii economiei sa se schimbe in favoarea pietei de capital, in detrimentul finantarii prin sistemul bancar. In afara de caracterul economic, l-as numi un eveniment foarte important, pentru ca in aceste zile companiile de rating internationale evalueaza Romania pentru trecerea la statutul de piata emergenta, de la statutul pe care il are in prezent, de piata de frontiera Mircea Ursache, vicepresedinte ASF

Transa investitorilor institutionali reprezinta 85% din total, echi­valentul a 18,4 milioane de actiuni, in vreme ce transa investitorilor de retail numara 3,2 milioane de actiuni.

Ursache a subliniat ca listarea va schimba si categoria investitorilor interesati de o piata de fronitera.

”Acest lucru inseamna ca, in cazul in care vom fi upgradati la statutul de piata emergenta, categoria si nivelul investitorilor institutionali se schimba, in sensul capacitatii de investitii a acestora”, adauga reprezentantul ASF.

Ursache considera ca atat listarea Digi, cat si a MedLife ajuta Romania pentru evaluarile pe care agentiile de rating le fac la adresa Romaniei.

Iar daca se mai intampla si ceea ce s-a anuntat de catre consiliul de supraveghere al Hidroelectrica, care a dat un semnal foarte bun pentru piata romaneasca, si anume ca in termen de patru luni se va reinitia procesul de listare a producatorului de energie, atunci eu cred ca Romania va avea pana la sfarsitul acestui an includerea pe lista tarilor care vor fi trecute la statutul de piata emergenta”, precizeaza oficialul autoritatii Mircea Ursache, ASF

Ursache spune ca principa problema a pietei de capital in prezent o reprezinta lichiditatea si nivelul tranzactiilor de pe piata.

”Un alt aspect important pe piata de capital este fuziunea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) cu Bursa Sibex din Sibiu. Este un eveniment foarte important, un model care respecta practica europeana. Prin aceasta fuziune, unul dintre obiectivele ASF in programul inceput acum patru ani este indeplinit”, a mentionat vicepresedintele ASF.

Potrivit acestuia, listarile arata ca singurul mod in care o companie si un fond de investitii devin atractive pentru investitori este daca managementul este transparent si guvernanta este corporativa.

Mai mult, aceste listari importante vor creste increderea investitorilor, dar vor majora si valoarea actiunilor.

CITESTE SI: Analistii despre oferta Digi: Actiune scumpa, dar cu perspective pe termen lung

Sursa foto: Tashatuvango / Shutterstock