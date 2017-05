Interesul pentru oferta publica de vanzare de actiuni (IPO) Digi Communications, proprietarul RCS&RDS, a ajuns sa depaseasca nivelul inregistrat acum aproape patru ani, cand Romgaz s-a listat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Investitorii persoane fizice au trimis ordine pentru actiuni in valoare de 4,2 miliarde lei, nivelul foarte ridicat al subscrierilor determinandu-i pe analisti sa spuna ca bursa locala a ajuns sa ofere evaluari mai bune pentru companiile romanesti decat cele practicate in cazul unei tranzactii de M&A.

“Nu cred ca a existat un moment mai bun pentru listarea la BVB decat cel de acum. In 2007, cand Bursa era la maxime istorice, avea o concurenta puternica dinspre fondurile de private equity si investitorii strategici, intotdeauna dispusi sa plateasca pe o companie locala mai mult decat s-ar fi putut obtine pe piata de capital. Pentru prima data, aceasta situatie pare sa se fi inversat, iar listarea poate aduce mai multi bani decat variantele alternative”, spune Marius Pandele, analist in cadrul casei de brokeraj Prime Transaction.

In 2012, reprezentantii fondurilor de private equity si consultantii din domeniu obisnuiau sa se planga de faptul ca realizarea unui exit pe BVB este practic imposibila, din cauza nivelului slab al dezvoltarii pietei. Totusi, de la acel moment si pana in prezent companii precum Romgaz, Electrica, Medlife, iar in prezent Digi, au reusit sa atraga fara prea mari probleme bani in IPO-uri, iar asta desi ofertele nu au fost tocmai perfecte.

“Succesul ofertei (n.red. Digi) este cu atat mai important daca luam in calcul factori precum gradul foarte mare de indatorare al companiei, faptul ca actiunile oferite sunt din clasa B, cu drept de vot diminuat, si lipsa unei perioade de promovare pre-oferta. Mitul potrivit caruia piata de capital locala este prea mica pentru a absorbi un IPO de dimensiuni mari a fost spulberat in mai putin de o saptamana, dupa ce a planat ani de zile asupra Bursei de la Bucuresti. Ca o ironie a sortii, compania care a spulberat acest mit intentiona sa se listeze, cu aproape 10 ani in urma, la Londra, aleasa in defavoarea Bucurestiului tocmai pe acest considerent”, mentioneaza Marius Pandele.

La finalul zilei de luni, investitorii persoane fizice au trimis ordine de cumparare pentru 76,2 mil. actiuni Digi, a caror valoare ajunge la 4,2 mld. lei (950 mil. euro). Transa de actiuni rezervata acestora era de 3,26 mil. actiuni, fiind astfel suprasubscrisa de 24 de ori. Intreaga oferta Digi presupune vanzarea a 21,74 mil. actiuni (2,36 mil. pentru retail si 18,4 mil. pentru institutionali), subscrierile trimise pana in prezent de retail fiind de 3,5 ori mai mari.

Pentru comparatie, in cazul ofertei Romgaz – IPO-ul care a trezit cel mai mare nivel de interes pe Bursa de Valori Bucuresti pana acum, micii investitori si-au subscris transa de 17 ori (subscrieri de 3,9 mld. lei).

“Piata de capital romaneasca este clasificata ca piata de frontiera, insa demonstreaza in aceste zile ca are capacitatea de a intermedia tranzactii accesibile de regula unor piete mult mai mari. Poate par a fi vorbe mari, dar as zice ca suntem deja o piata emergenta, chiar daca nu avem inca recunoasterea oficiala a institutiilor care fac astfel de clasificari”, a concluzionat analistul Prime Transaction.

Ultima zi a IPO-ului Digi este miercuri, 10 mai, investitorii care trimit ordine saptamana aceasta urmand sa primeasca un discount de 3% fata de pretul final de oferta.

Sursa foto: Shutterstock