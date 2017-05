Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in 27 aprilie, ca s-a inteles cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, asupra faptului ca Misu Negritoiu trebuie demis cat mai repede de la conducerea ASF, deoarece aceasta este o institutie importanta care nu trebuie sa functioneze ca si cum ar fi „mosia” unuia sau unora, potrivit News.ro.

Biroul Permanent al Senatului a transmis, in 18 aprilie, Birourilor Permanente Reunite, raportul comisiilor economice si de buget ale Camerei Deputatilor si Senatului privind revocarea din functie a sefului Autoritatii de Supraveghere Financiara, Misu Negritoiu, din cauza modului in care ASF a gestionat criza de pe piata RCA din 2016.

Potrivit raportului din octombrie 2016, Misu Negritoiu nu mai indeplineste conditiile prevazute in legea de functionare a ASF, motiv pentru care comisiile parlamentare au hotarat, cu majoritate de voturi (o abtinere si un vot neexprimat al unui parlamentar aflat in conflict de interese) sa inainteze plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului propunerea de revocare a lui Negritoiu din functia de presedinte al ASF, membru executiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Tot in 18 aprilie, si liderul PNL Raluca Turcan declara ca Misu Negritoiu trebuie demis de la ASF pentru ca decizia la nivelul institutiei pe care acesta o conduce a fost "contaminata politic" de PSD si ca amendarea companiei NN a fost executata la ordinul politic dat in vazul tuturor de la televizor de Liviu Dragnea.

ASF a sanctionat NN Pensii cu o amenda de 750.000 de lei

In luna aprilie, ASF a decis sanctionarea fondului de pensii private NN Pensii cu o amenda de 750.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social al fondului, de 75 milioane lei, aceasta fiind cea mai mare amenda aplicata de ASF de la infiintare, si a decis retragerea autorizatiei directorului general Raluca Tintoiu, din cauza mesajului trimis clientilor, legat de nationalizarea fondurilor de pensii private.

Misu Negritoiu a ajuns presedinte al ASF la 1 aprilie 2014, cu sprijinul PSD, care a votat masiv in Parlament numirea sa. Negritoiu a venit la conducerea ASF in locul lui Dan Radu Rusanu, care si-a dat demisia de la sefia autoritatii din arestul politiei, in martie 2014, in conditiile in care era arestat pentru 30 de zile in dosarul Carpatica - ASF.

In perioada mai 1997 – aprilie 2014, Negritoiu a lucrat in cadrul ING Romania, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2012, el a ocupat functia de director general al bancii, iar intre septembrie 2012 si aprilie 2014, a fost presedintele ING Bank Romania.

