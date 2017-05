MGL Mediterranean Glass Limited este detinuta de grupul portughez BA Vidro, care a preluat compania anul trecut de la societatea greceasca Yioula Glassworks.

MGL vrea sa cumpere in oferta 1.073.164 actiuni STIB, reprezentand 6,59% din capitalul societati cu sediul in Bucuresti. Pretul oferit este de 18,0239 lei/titlu, cu 3% mai mult decat nivelul de 17,5 lei la care actiunile Stirom se tranzactionau in prima parte a sedintei bursiere de miercuri. Dupa anunt, actiunile STIB au crescut cu 2%, pana la 17,85 lei/unitate.

Oferta se va derula in perioada 23 mai – 5 iulie 2017, sindicatul de intermediere fiind format din Balkan Advisory Company Company si Prime Transaction.

Potrivit Legii pietei de capital, daca in urma ofertei publice de cumparare MGL ar ajunge sa detina 95% din Stirom, sau daca va cumpara 90% din actiunile scoase in oferta publica de cumparare, portughezii vor putea sa delisteze de pe bursa producatorul de sticla.

Stirom a fost infiintata in anul 1966 in Bucuresti, sub numele de Fabrica de Articole de Sticlarie Bucuresti si reorganizata in 1973 sub denumirea de Intreprinderea de Articole de Sticlarie Bucuresti, (IASB). Incepand cu anul 1990, IASB a devenit societate comerciala pe actiuni, sub denumirea de Stirom S.A., iar din 1995 a devenit companie majoritar privata. La inceputul anului 2003 a fost preluata de grupul Yioula Glassworks, cu sediul in Grecia, grup care detinea alte 6 fabrici de sticla in Grecia, Bulgaria si Ucraina.

Sursa foto: Shutterstock