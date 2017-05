”Compania va aloca pentru dividende suma de 9.572.712 lei, in crestere cu 20,71% fata de valoarea alocata anul trecut. In contextul in care numarul total de actiuni a crescut cu 50% in 2016, ca urmare a distribuirii de actiuni gratuite, valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,0169 lei”, arata raportul societatii, informeaza News.ro.

Teraplast va incepe plata dividendelor pe 9 iunie.

Compania a desemnat Banca Transilvania ca agent de plata pentru distributia dividendelor din profitul aferent anului 2016.

Grupul Teraplast a obtinut anul trecut un profit net de 40,3 milioane lei, la afaceri de 398,9 milioane lei, arata rezultatele financiare preliminare.

Grupul include compania Teraplast, subsidiara TeraSteel (noua denumire a Plastsistem incepand cu ianuarie 2017), subsidiara TeraGlass, subsidiara Teraplast Logistic si Politub (entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie).

Din anul 2008, compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti, cu simbolul TRP, avand in prezent o capitalizare de 322,8 milioane lei.

Cel mai mare actionar al Teraplast este omul de afaceri Dorel Goia, cu o participatie de 46,77%, in timp ce fondul KJK Fund II are o participatie de 10,03%.

Sursa foto: Shutterstock.com