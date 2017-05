Succesul Digi, precedat de cel al Medlife de la inceputul anului, atrage atentia antreprenorilor romani spre piata de capital, care incep sa realizeze ca este o oportunitate si ca ofera multiplicatori mai mari decat intr-o tranzactie cu un strategic. “Succesul atrage succes. S-a creat o acumulare cantitativa, care s-a transformat in vibratia pe care o vedem astazi. Traim o perioada de mare vibratie pe bursa, dar si in tranzactiile bilaterale”, a declarat Doru Lionachescu, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania, la emisiunea Profesionistii in Investitii.