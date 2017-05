Parteneriatul dintre cele doua institutii implica mai multe aspecte. In cadrul acestui parteneriat, cea de-a doua editie DevPlay 2017 by RGDA, conferinta dedicata industriei de game development pentru Europa de Est care se va desfasura pe 11 si 12 septembrie la Bucuresti, va avea loc sub patronajul Bursei de Valori Bucuresti. In plus, Bursa de Valori Bucuresti va organiza o serie de workshopuri pentru industria locala de game development in cadrul carora studiourile romanesti vor afla mai multe detalii despre oportunitatile puse la dispozitie de catre piata de capital romaneasca pentru antreprenori, precum si metodele prin care companiile pot creste folosind finantari obtinute prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

„Imbinarea culturii cu tehnologia a generat profituri in afaceri, inclusiv in regiunea noastra din Europa Centrala si de Est, asa cum au dovedit deja companiile de succes din Polonia, care s-au listat la bursa locala. Vrem sa ajutam industria romaneasca aflata la inceput de drum sa reproduca aceasta poveste,” a declarat, intr-un comunicat de presa, Ludwik Sobolewski, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.

In prezent, membrii RGDA reprezinta peste 90% din profesionistii din industria de game development provenind din cele peste 60 de studiouri locale. Numarul total al angajatilor din industria dezvoltatoare de jocuri depaseste 7.000 de persoane, iar veniturile generate de catre aceasta in 2015 au fost de peste 140 de milioane de euro.