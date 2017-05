Posta Romana a raportat, in 2016, un profit brut de 3,8 milioane de euro (17,2 milioane de lei), respectiv venituri de 1,135 miliarde de lei, comparativ cu o pierdere de 30 milioane de lei inregistrata in 2015, pe fondul amenzii primite de la Consiliul Concurentei pentru activitati anticoncurentiale din perioada 2010 - 2012.

Posta Romana a inregistrat cheltuieli de 1,117 miliarde de lei, sub plafonul veniturilor de 1,135 miliarde de lei, potrivit rezultatului final al exercitiului financiar aferent anului trecut, scrie Agerpres.

In acest context, profitul brut al companiei s-a situat, in 2016, la 17,2 milioane lei (3,8 milioane euro).

Sa nu uitam ca Posta Romana este inca tributara datoriilor din trecut. Avem amenda de la Consiliul Concurentei, care se refera la perioada de gestiune 2011-2012, dar si debite si accesorii ale unor controale ANAF din perioada 2003 — 2012. Compania a achitat, lunar, ratele catre ANAF, in deplina concordanta cu graficul de esalonare a acestor amenzi asigurand, in acelasi timp, si o crestere etapizata, prin prioritizarea investitiilor in functie de necesitatea implementarii proiectelor Postei Romane (...) Andrei Stanescu, director general Posta Romana

Potrivit opiniei auditorilor externi si a celor mai importante institutii financiar-bancare, de al carui sprijin beneficiaza Posta Romana, situatiile financiare ofera o imagine clara si pozitiva, in anul 2016, dar mentioneaza si faptul ca sunt necesare si actiuni complementare — suport ale actionarilor in a asigura finantarea companiei.

In acest sens, se preconizeaza finalizarea, pana in septembrie 2017, a procesului de capitalizare a Postei Romane de catre cei doi actionari, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si Fondul Proprietatea, asigurandu-se astfel premisele necesare unei noi etape de dezvoltare si modernizare a companiei, se arata in comunicatul CNPR.

Posta Romana raportase faptul ca a obtinut initial un profit brut pe anul 2015, de 6,8 milioane de lei, insa, dupa auditare, compania a consemnat o pierdere de 29,4 milioane de lei, din cauza amenzii primite de la Consiliul Concurentei.