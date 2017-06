”Grupul Teraplast va investi anul acesta 11 milioane de euro in Serbia, suma ce include valoarea achizitiei fabricii, investitii de 2,7 milioane de euro in dezvoltare si capital de lucru de 4 milioane euro”, potrivit unui comunicat transmis BVB, citat de News.ro.

Compania achizitionata are o capacitate de productie similara celei a subsidiarei TeraSteel, adica 2,2 milioane mp/an, si respectiv aceleasi utilaje.

Fabrica de panouri sandwich din Serbia va deservi in principal tari precum Serbia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Croatia si Muntenegru, dar si piete secundare precum Ungaria, sudul Romaniei si nordul Greciei.

Potrivit estimarilor Teraplast, aceste piete au in 2017 un potential de 9,6 milioane metri patrati, adica aproximativ 153 milioane euro.

”Piata panourilor din Serbia este estimata la un volum de 2,3 milioane mp, din care productia locala reprezinta 20%, diferenta fiind importuri”, spun oficialii Teraplast.

In comparatie, in Romania productia locala reprezinta aproximativ 80% din total piata si are noua fabrici de panouri termoizolante.

Tera Steel vinde peste 33% din productia realizata in Romania pe pietele externe.

„Achizitia din Serbia face parte din strategia Grupului Teraplast de a creste volumul vanzarilor si profitabilitatea. TeraSteel exporta in Serbia, Bulgaria, Muntenegru si Slovenia de aproximativ doi ani, iar prin fabrica de la Leskovac ne propunem sa crestem exponential vanzarile in zona Balcanilor”, a declarat Dorel Goia, presedintele consiliului de administratie Teraplast.

El afirma ca firme din Polonia, Rusia sau Ungaria au deschis fabrici in Romania si sunt foarte active in zona constructiilor.

”Prin cele doua achizitii de anul acesta Grupul Teraplast va ajunge sa consume in 2018 capacitatea de productie a unui combinat mediu, adica peste 70.000 de tone de tabla, in valoare de peste 55 milioane euro”, adauga Dorel Goia.

Grupul Teraplast include compania Teraplast (producator de tevi, granule si profile din PVC), subsidiara TeraSteel (producator de panouri sandwich si structuri metalice zincate), subsidiara Teraglass, producator de ferestre si usi din PVC, subsidiara Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016 coordoneaza activitatile logistice ale grupului) si producatorul de tevi din polietilena Politub.

Grupul Teraplast si-a bugetat pentru acest an o cifra de afaceri de 434,6 milioane lei si un profit net de 38,1 milioane lei. Valoarea EBITDA estimata in acest an este de 63,3 milioane lei. In primele trei luni din acest an Grupul Teraplast a realizat o cifra de afaceri de 66,5 milioane lei, un profit net de 1,6 milioane lei si EBITDA de 6,6 milioane lei.

Teraplast activeaza pe pietele de instalatii si amenajari, profile tamplarie, panouri sandwich si structuri metalice zincate, tamplarie termoizolanta si granule PVC si detine pozitii de top pe o mare parte din aceste piete.

Sursa foto: Teraplast